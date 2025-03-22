الأحد 23 مارس 2025
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أخبار مصر

تعليم القاهرة تشارك في ساعة الأرض الليلة

تعليم القاهرة تشارك
تعليم القاهرة تشارك في ساعة الأرض

شاركت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها ومدارسها في ساعة الأرض الليلة عن طريق إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية مساء اليوم من الساعة 8:30 مساءً حتى 9:30 مساءً.

«تعليم القاهرة» تشارك في ساعة الأرض الليلة إطفاء الأنوار 60

ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحت رعاية سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

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ترشيد استهلاك الطاقة

وتأتى المشاركة فى هذا اليوم من أجل التوجيه على السلوكيات الإيجابية الصحيحة للحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة آمنة ومستقبل مستدام تجاه أهمية الطاقة وترشيد الاستهلاك، ومدى تأثيرها السلبي على كوكب الأرض وتغير المناخ؛ الأمر الذي يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

 

 

 

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