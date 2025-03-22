البلشي: مجلس"الصحفيين" ينجح في التفاوض على زيادة بدل التكنولوجيا من 25 - 30%

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة نجح في التفاوض على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا من ٢٥ إلى ٣٠٪؜.

بدل الصحفيين

وأضاف «البلشي» في تصريحات صحفية: "وصلت لنا خطابات رسمية من الحكومة بأنه سيكون هناك تحركا للزيادة، آخرها في ١٢ فبراير الماضي، ومفادها أن هناك توجيها لوزارة المالية بالتحرك للزيادة بنسبة ٢٥-٣٠٪؜".

مخاطبة الحكومة بشأن البدل

يذكر أن مكتب رئاسة الوزراء، تلقى خطابًا من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في فبراير الماضي، يطالب فيه بإدراج الصحفيين ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بتطبيقها رئيس الجمهورية.

‎وطالب «البلشي» الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، في خطابه بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 30%، اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، بدراسة حماية اجتماعية جديدة لدعم المواطنين ونظرًا للتحديات الاقتصادية الراهنة، المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

توصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين

‎ وأكد أن إحدى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي انعقد من الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر الماضي، حثت النقابة على التفاوض مع الحكومة لتحقيق زيادة مناسبة على قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا بما يواكب الارتفاع في تكاليف التدريب والأجهزة التكنولوجية الحديثة، لعلاج ما كشفت عنه نتائج استطلاع الرأي الذي أطلقته النقابة قبل المؤتمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.