عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة لـ زيزو بعد اقتراب انتقاله للأهلي

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى نجم الزمالك أحمد سيد زيزو، بعد أنباء عن توقيعه للأهلي.

وكتب أديب المعروف بانتمائه للقلعة البيضاء في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: رسالة إلى زيزو: مقدرش أقولك إن الفلوس مش مهمة، بس الأهم إنك تكون حاسس بوجودك وتأثيرك فى المكان اللى بتلعب فيه.

فكر بقلبك

أضاف: فرق كبير أما تحس إنك الوحيد أو تحس إنك واحد من الوحايد، إنت عارف جمهور الزمالك بيعشقك وبينتظر بس تتحرك أو تلعب أي لعبة، طول عمرك زملكاوي جدع أصيل، فكر شويه بقلبك مع عقلك واعرف إن التاريخ ساعات بيقلب مع الإنسان والنوادى زي كل حاجة أقدام وقدم الزمالك عليك كان حلو وكان وش السعد، لا ترحل يا زيزو مش علشان تجيب أجوان عشان احنا بنحبك بجد فى الزمالك ومع الفانلة البيضا.

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