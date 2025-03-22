السبت 22 مارس 2025
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محافظات

إزالة 4 حالات تعد في حملة بقنا

إزالة بقنا، فيتو
إزالة بقنا، فيتو

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا حملات الإزالة المكثفة لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة بتوجيهات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون وتطبيق القانون على المخالفين والضرب بيد من حديد لكل المتعدين تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

 

الضرب بيد من حديد للقضاء على ظاهرة التعديات
 

وترأس الحملة عثمان مدكور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بالتعاون مع قسم الإشغالات بالوحدة برئاسة أحمد الملثم وأنور زين الحلقان مشيرًا تم تنظيم حملة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالبناء وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد "عثمان" نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على ظاهرة التعديات وتكثيف الجهود بالنزول الميداني فى الشارع لرصد أى حالات تعدى لسرعة الإزالة الفورية لها فى المهد للحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه.

وفى ذات السياق استهدفت حملات الوحدة المحلية محلات الألعاب النارية بالشوارع التي أبلغ عنها الأهالي والتي ضمت عدة شوارع بالمدينة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجيها كما تم التنبيه على التجار والمحلات بعدم تداول الألعاب النارية ومنع ترويجها وبيعها للأطفال.

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