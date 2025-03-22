سكرتير عام مساعد قنا يشارك في حفل الإفطار الجماعي للأطفال الأيتام

شارك اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، نيابةً عن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا في حفل الإفطار الجماعي للأطفال الأيتام.

نظم الحفل مجلس أمناء نادي الفتيات بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، تحت رعاية محافظ قنا.

شهد الحفل حضور العميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، ومجدي حسن حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد الرحيم عرفة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، والدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بالإضافة إلى كريمة فاروق، المدير التنفيذي لنادي الفتيات، وأعضاء مجلس أمناء النادي.

واجب ديني واجتماعي بقنا

في كلمته خلال الحفل، نقل السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، تحيات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إلى الأطفال الأيتام، مؤكدًا حرص المحافظة على دعمهم ورعايتهم لضمان توفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في المناسبات التي تضفي السعادة والبهجة على وجوههم.

وخلال الحفل، تبادل السكرتير العام المساعد الحديث مع الأطفال الأيتام للاطمئنان على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة في المؤسسات.

كما وجه مديرية التضامن الاجتماعي، ودور الرعاية إلى توفير كل سبل الدعم للأطفال الأيتام، مؤكدًا أن رعايتهم واجب ديني واجتماعي ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

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