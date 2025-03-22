السبت 22 مارس 2025
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نشر أول ورقة بحثية علمية لوحدة مناظير عائشة المرزوقي من مستشفى قنا العام

مستشفى قنا العام،
مستشفى قنا العام، فيتو

 

أعلن اليوم مستشفى قنا العام عن نشر أول ورقة بحثية علمية لوحدة مناظير عائشة المرزوقي، في خطوة تُبرز التزام الوحدة بتطوير البحث العلمي وتقديم أعلى معايير الرعاية الطبية. 

جاءت هذه الورقة البحثية، التي تناولت دراسة حالات استئصال المرارة بالمنظار الجراحي، بمقدمة من دكتورمحمود إبراهيم القهيوي استشاري الجراحة العامة والمناظير، وتحت إشراف دكتور محمد الديب مدير المستشفى.

تحليل وتقييم الحالات الصعبة بقنا

تركزت الدراسة على تحليل وتقييم الحالات الصعبة خلال عمليات استئصال المرارة بالمنظار، مع تسليط الضوء على المضاعفات المحتملة وسبل التنبؤ بها عبر الفحوصات السريرية والتصوير الطبي. وقد تم استحداث حلول وقائية فعالة تهدف إلى تحسين نتائج العمليات وتقليل المخاطر على المرضى. 

كما تم قبول الورقة البحثية للنشر في عدة دوريات علمية محكمة، بالإضافة إلى نشرها عبر منصة Academia 

يأتي هذا الإنجاز العلمي ثمرة جهود فريق متميز من الأطباء والمتخصصين في جراحات المناظير، ويضم الفريق:دكتور محمد طايع، رئيس وحدة عائشة المرزوق،ودكتور ممدوح محمد حسن،رئيس قسم الجراحة العامة،دكتورمحمود إبراهيم القهيوي، أستشاري الجراحة العامة والمناظير (مقدم الورقة البحثية)،ودكتور عمرو عبدالواحد، نائب وحدة مناظير عائشة المرزوقي،ودكتور محمد لطفي أستشاري الجراحة العامة والمناظير 
ودكتور خالد عبد النعيم اخصائي الجراحة العامه والمناظير،ودكتور أحمد الهويدي اخصائي الجراحة العامه والمناظير،ودكتور أندرو رشدي اخصائي الجراحة  العامه والمناظير.

قال الدكتور محمد الديب،إن نشر أول ورقة بحثية لوحدة مناظير عائشة المرزوقي يُعد علامة فارقة في مسيرتنا العلمية والطبية. 

ويأتى هذا الإنجاز تتويجًا لجهود فريق العمل المتفاني وتأكيدًا على التزامنا الدائم بتطوير أساليب العلاج الجراحي والارتقاء بجودة الرعاية الصحية. 

ونطمح إلى أن يكون هذا البحث بداية لسلسلة من الإنجازات العلمية التي تثبت مكانة مستشفى قنا العام كمركز للتميز الطبي في محافظة قنا.”

وأضاف الدكتور محمود القهيوي ان المجهود الأكبر من نصيب الدكتور محمد لطفي، الذي كان له الدور البارز في قيادة هذا المشروع العلمي وتوحيد الجهود نحو تحقيق هذا الإنجاز

وفي تصريحاته، أكد الدكتور القهيوي على أهمية هذا الإنجاز العلمي في تطوير أساليب العلاج الجراحي بالمناظير، موضحًا أن “هذا البحث يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية، والمجهود الأكبر من نصيب الدكتور محمد لطفي الذي لعب دورًا بارزًا في قيادة المشروع وتوحيد جهود الفريق.”

كما قدم الدكتور القهيوي شكره وأمتنانه للدكتور محمد الديب على دعمه وإشرافه المستمر، مؤكدًا أن التوجيهات الكريمة للدكتور الديب كان لها أثر كبير في نجاح هذا المشروع البحثي

ويُعَدُّ هذا البحث خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مستشفى قنا العام في مجال البحث العلمي وتطوير أساليب العلاج الجراحي بالمناظير، مما يساهم في تقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين.

 

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