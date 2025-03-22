السبت 22 مارس 2025
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" حنظلة " ما زال يدير ظهره، طلاب كلية هندسة الإسكندرية يبدعون في تصميم حفل إفطارهم السنوي

نقابة المهندسين بالاسكندرية
نقابة المهندسين بالاسكندرية


‎أقيم حفل إفطار طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية السنوي  لعام ٢٠٢٥ بملعب الكلية ،وهو يعتبر الإفطار الثالث عشر الذي ينظمه اتحاد الطلاب بالكلية، والذي أصبح تقليدًا سنويًا يلتف حوله طلاب الكلية، يجمعهم على مائدة واحدة بروح واحدة، في أجواء تعكس عمق الترابط بين أبناء هذا الصرح الأكاديمي العريق.

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‎وكعادتهم السنوية في رسم شكل مبدع لطاولات الإفطار، انتشرت الصورة الخاصة بشكل هذا العام، والتي تضمنت رسم الشخصية الكاركتيرية الفلسطينية " حنظلة " الذي يدير ظهره ويرفع يديه بعلامة النصر، وذلك تضامنًا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الأخيرة بغزة، هكذا كان الشكل الذي يمكنك رؤيته للملعب حيث يعتبر الشكل السنوي للإفطار من أهم ما يشتهر به إفطار هندسة الإسكندرية سنويًا.
 

‎يذكر أن " حنظلة " يعد أشهر الرسومات الكاريكتارية والتي رسمها الفنان الفلسطيني الراحل ناجي العلي، والذي قاله عنه " سيظل حنظله دائما فى العاشرة من عمره، ففى تلك السن غادر فلسطين وحين يعود حنظلة إلى وطنه، سيكون بعد فى العاشرة ثم يبدأ فى الكبر، فقوانين الطبيعة لا تنطبق عليه لأنه استثناء، كما هو فقدان الوطن استثناء ".

‎الجدير بالذكر أن منظمي الإفطار بهندسة الإسكندرية ابتكروا تصميم أشكال رائعة تم تنفيذها خلال النسخ السابقة من الإفطار، وتتضمن دائمًا رسائل مؤثرة وآخرها كانت رسمة الساجد بوشاحه الفلسطيني عام ٢٠٢٤، رسمة مسجد قبة الصخرة عام ٢٠٢٣، الداعي عام ٢٠٢٢، راقص التنورة عام ٢٠١٩، ومبنى الكلية وهلال و3 مآذن عام ٢٠١٨، ومدفع رمضان عام ٢٠١٧ وفانوس كبير في عام ٢٠١٦ وجميعها حققت انتشارًا واسعًا في حينها.
 
 
‎وكان اتحاد طلاب هندسة الإسكندرية في الأعوام السابقة قد أشار إلى أن يوم الافطار يسبقه تحضير وتجهيز  من المنظمين ويشهد ملعب الكلية ٢٠ ساعة تقريبًا متواصلة من التجهيزات منذ ليلة اليوم السابق للافطار وحتى الغروب إلا أن مجهوداتهم وإرهاقهم يتبدل في النهاية بسعادة وفرحة بمجرد نجاح الإفطار.
 
‎وتعالت أصوات الحضور بهتاف طلاب الكلية المعتاد "هندسة الحضارة، هندسة التاريخ، حتى بالإمارة، تحت القبة شيخ"  أثناء مشاركتهم في الإفطار الذي يعد الأكبر والأضخم على مستوى الجامعات المصرية.

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