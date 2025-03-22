السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يشهد فعاليات اللجنة التنسيقية العليا لمشروع التوعية بترشيد استهلاك المياه

تعليم الإسكندرية،
تعليم الإسكندرية، فيتو

شهد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم  والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب  فعاليات اللجنة التنسيقية العليا لمشروع التوعية بترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، وذلك بحضور  نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية ومديري عموم الإدارات التعليمية المستهدفة والأمن والتنمية المستدامة والتربية الاجتماعية.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإريتري التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية

الأرصاد: طقس معتدل غدًا الأحد وبرودة ليلية تغطي أغلب الأنحاء

 

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتنظيم ندوات التوعية المستمرة للطلاب والمعلمين لترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها 

 

وقال مدير المديرية إن الجلسة تأتي في إطار التوأمة والشراكة والتعاون المثمر مع شركة المياه والصرف الصحي تحت شعار (صحتهم مستقبلهم)، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بضرورة رفع الوعي القومي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ضمن الخطة القومية لترشيد المياه.  

وأكّد (أبوزيد) أنّ تعليم الإسكندرية يعي كافة أبعاد قضية المياه وينظم العديد من حملات التوعية المستمرة للطلاب والمعلمين في ضوء مسئوليته المجتمعية والتربوية تحت شعار (كل نقطة بتفرق) مُشيرًا إلى قيام تعليم الإسكندرية بتركيب قطع المياه الموفرة بنسبة تزيد عن 70 % بمدارس المحافظة بالتعاون مع شركة المياه.

 

 وأوضح في سياق متصل أن اللجنة استهدفت تدريب عدد من مدربي المدربين بالشراكة بين التربية والتعليم والمياه وفق برنامج ( TOT )، وتم تدريب فريق مدربي المدربين تدريب 400 مستهدف في 200 مدرسة من مدارس الإدارات المستهدفة، ويتم بلورة هذه البرامج التدريبية في صورة أنشطة تربوية هادفة يمارسها الطلاب عن ترشيد المياه والمحافظة عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد عبد اللطيف التربية والتعليم الدكتور عربي أبوزيد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية وعبد الحميد المصري

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإريتري التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية

الأرصاد: طقس معتدل غدًا الأحد وبرودة ليلية تغطي أغلب الأنحاء

طن اليوريا العادي يتراجع 3645 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الأكثر قراءة

استياء الجمهور من عدم عرض أحدث حلقات الغاوي لـ أحمد مكي

والد زيزو يرفض طلب الزمالك ويرغب في انضمام نجله إلى الأهلي

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

السيسي: الفن كان صناعة وتحول إلى تجارة وأنا خايف على الذوق العام للمصريين

بلاغ يتهم مسلسل سيد الناس بازدراء الأديان والإساءة للذات الإلهية

هيئة الدواء تحذر من تفاعل أدوية البرد والصداع مع علاج منع جلطات الدم

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

أقوى رسائل السيسي لتعزيز دور الفن والإعلام فى تشكيل الشخصية المصرية والذوق العام |فيديو

منوعات

المزيد

قارئ شفاه يكشف حديثًا بين ويليام وكيت على عربة الزفاف

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرزهم الزمالك والمصري.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بالكونفيدرالية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

رددها الآن، 16 دعاء من السنة النبوية في ليلة القدر

مع الزاهدين.. سلطان العارفين أبو يزيد البسطامي

ما أهم أعمال في العشر الأواخر من رمضان وكيف نغتنمها؟ نصائح ذهبية من وزير الأوقاف السابق

المزيد
الجريدة الرسمية