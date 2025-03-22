مدير تعليم الإسكندرية يشهد فعاليات اللجنة التنسيقية العليا لمشروع التوعية بترشيد استهلاك المياه

شهد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب فعاليات اللجنة التنسيقية العليا لمشروع التوعية بترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، وذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية ومديري عموم الإدارات التعليمية المستهدفة والأمن والتنمية المستدامة والتربية الاجتماعية.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتنظيم ندوات التوعية المستمرة للطلاب والمعلمين لترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها

وقال مدير المديرية إن الجلسة تأتي في إطار التوأمة والشراكة والتعاون المثمر مع شركة المياه والصرف الصحي تحت شعار (صحتهم مستقبلهم)، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بضرورة رفع الوعي القومي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ضمن الخطة القومية لترشيد المياه.

وأكّد (أبوزيد) أنّ تعليم الإسكندرية يعي كافة أبعاد قضية المياه وينظم العديد من حملات التوعية المستمرة للطلاب والمعلمين في ضوء مسئوليته المجتمعية والتربوية تحت شعار (كل نقطة بتفرق) مُشيرًا إلى قيام تعليم الإسكندرية بتركيب قطع المياه الموفرة بنسبة تزيد عن 70 % بمدارس المحافظة بالتعاون مع شركة المياه.

وأوضح في سياق متصل أن اللجنة استهدفت تدريب عدد من مدربي المدربين بالشراكة بين التربية والتعليم والمياه وفق برنامج ( TOT )، وتم تدريب فريق مدربي المدربين تدريب 400 مستهدف في 200 مدرسة من مدارس الإدارات المستهدفة، ويتم بلورة هذه البرامج التدريبية في صورة أنشطة تربوية هادفة يمارسها الطلاب عن ترشيد المياه والمحافظة عليها.

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