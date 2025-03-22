أسعار تذاكر النوم والـvib خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أنهت الهيئة القومية للسكك الحديد، بالتنسيق مع كافة الجهات استعدادها لتشغيل قطارات العيد وبدء رحلات عيد الفطر المبارك وسط إجراءات مشددة لتأمين سير القطارات والرحلات وتقديم أفضل خدمة للركاب.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

أسعار تذاكر top vip بـ900 جنيه خلال إجازة عيد الفطر كما تم زيادة كبائن النوم للمصريين والعرب بنسب 15% في جميع القطارات.

وتقرر زيادة تذكرة كرسي top vip من 800 إلى 900 جنيه في الفترة من 25 مارس حتى 10 أبريل.

وبخصوص النوم، قررت الهيئة زيادة أسعار السرير الفردي من 1500 إلى 1800، والسرير في الكابينة المزدوجة من 1000 إلى 1200، وبالنسبة للركاب العرب قررت زيادة سعر السرير المفرد إلى 2200 والسرير في الكابينة المزدحمة إلى 1600 جنيه.

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