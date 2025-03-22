السبت 22 مارس 2025
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أخبار مصر

انطلاق فعاليات ساعة الأرض، إطفاء الأنوار في المعالم والميادين الرئيسية لمدة ساعة

ساعة الارض
ساعة الارض

تحتفل مصر الآن بفعالية ساعة الأرض، حيث يتم إطفاء الأنوار عن العديد من المعالم الهامة والميادين الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية لمدة ساعة، من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً، في إطار المشاركة في المبادرة العالمية التي تهدف إلى التوعية بقضايا التغير المناخي وترشيد استهلاك الطاقة.

وتشهد المعالم البارزة مثل الأهرامات وبرج القاهرة وقلعة صلاح الدين ومكتبة الإسكندرية إطفاء أضوائها، إلى جانب عدد من المباني الحكومية والمناطق الحيوية، كما تفاعلت العديد من الهيئات العامة والخاصة والمواطنين مع المبادرة من خلال إطفاء الأضواء غير الضرورية في منازلهم وأماكن عملهم.

تعزيز الوعي البيئي

وأكدت وزارة البيئة أن المشاركة في ساعة الأرض تأتي في إطار الجهود الوطنية لدعم قضايا الاستدامة البيئية، وتقليل انبعاثات الكربون، مشيرةً إلى أن المبادرة تساهم في نشر الوعي حول أهمية اتخاذ خطوات بسيطة لحماية كوكب الأرض.

كما دعت الوزارة جميع المواطنين إلى تبني سلوكيات بيئية إيجابية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مشاركة عالمية واسعة

تجدر الإشارة إلى أن فعالية ساعة الأرض يتم الاحتفال بها سنويًا في السبت الأخير من شهر مارس، بمشاركة أكثر من 190 دولة حول العالم. وتهدف إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية المتزايدة، وأهمية العمل المشترك لمواجهة التغيرات المناخية.

وتواصل مصر دعمها للمبادرات البيئية من خلال مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الوعي المجتمعي بقضايا البيئة، في إطار التزامها بتعزيز الجهود الدولية لحماية كوكب الأرض.

 

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