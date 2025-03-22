توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفيات التعليمية وهيئة الرقابة الصحية لمنح شهادة جهار- إيجيكاب

وقعت وزارة الصحة والسكان، بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتنفيذ برنامج ومنح شهادة «جهار- إيجيكاب» لمركز تدريب الأمانة العامة للهيئة.

الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيزًا لاستراتيجية الدولة في التنمية البشرية

ووقع البروتوكول من طرف وزارة الصحة الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومن طرف هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيزًا لاستراتيجية الدولة في التنمية البشرية وتأهيل الكوادر الصحية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذا البروتوكول يأتي انعكاسا لرؤية وزارة الصحة والسكان، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية، وتعزيز الثقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمواطنين.

تحقيق العدالة الصحية وتحسين مؤشرات الصحة العامة في المجتمع

ومن جانبه، أفاد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، يعكس التزام الهيئة بتطبيق المعايير العالمية للجودة، بما يضمن تحقيق العدالة الصحية وتحسين مؤشرات الصحة العامة في المجتمع.

وأضاف أن تنفيذ برنامج (GAHAR EGY-CAP) داخل مركز تدريب الأمانة العامة للهيئة، يجسد دور الهيئة الرائد في تطوير الكوادر الصحية، خاصة بعد اعتماد المجلس الصحي المصري، لمركز تدريب الهيئة، كجهة معتمدة في العديد من التخصصات الطبية، حيث نجح في تقديم أكثر من 8000 برنامج تدريبي و32 دبلومة مهنية معتمدة في مختلف المجالات الطبية والصحية.

فيما أكد الدكتور أحمد طه، أن هذا البروتوكول يتيح للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تقديم دبلوم مهني معتمد كأحد المتطلبات الأساسية للتقدم لاختبار «جهار- إيجيكاب» ويتضمن البرنامج ثماني وحدات دراسية تغطي معايير جودة الرعاية الصحية واعتماد المستشفيات، وفقًا للمحتوى العلمي الذي أعدته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، موضحا أن مدة الدراسة لا تقل عن تسعة أشهر، وتشمل 24 ساعة دراسية معتمدة (Credit Hours) من المحاضرات النظرية، بالإضافة إلى ساعات التدريب العملي التي تُنفذ داخل المستشفيات التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأشاد الدكتور طه، بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في دعم وتطوير القطاع الصحي، من خلال تقديم خدمات طبية متخصصة لملايين المواطنين سنويًا، فضلًا عن دورها الرائد في تدريب الكوادر الطبية والتمريضية، وإجراء البحوث السريرية والابتكارات الطبية التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، مؤكدا استعداد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم جميع أوجه الدعم الفني والتدريبي لضمان تحقيق أهداف البروتوكول.

وأشار إلى أن شهادة «جهار- إيجيكاب» تعد أول دبلوم مهني معتمد من المجلس الصحي المصري، يهدف إلى تأهيل كوادر متخصصة في إعداد المنشآت الصحية للاعتماد، وفقًا لمنهج علمي متكامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، كما تفتح آفاقًا واسعة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، لتعزيز التنافسية والبحث العلمي في مجال جودة الرعاية الصحية.

شهد مراسم توقيع البروتوكول من جانب الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الدكتورة نغم الأمير، نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، والدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور أحمد فرغلي، مدير المستشفيات والمعاهد التعليمية، والأستاذ الدكتور أحمد هيبة، مدير مركز التدريب، والدكتور محمد كمال، مدير إدارة الجودة المركزية، والدكتورة نيرفانا إسماعيل، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة دينا حنفي، عضو إدارة الجودة المركزية، ومن جانب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور وائل الدرندلي، والدكتور السيد العقدة، والدكتورة ولاء عبداللطيف، والدكتور خالد عمران، والدكتورة إيمان الشحات، بالإضافة إلى الدكتورة نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة.

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