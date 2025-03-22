السبت 22 مارس 2025
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محافظات

مصرع وإصابة شخصين في حادث أعلى كوبري المعنا بقنا

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، إثر تصادم موتوسيكل مع سيارة تريلا أمام كوبري المعنا، بندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات مفاده وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة تريلا على كوبري المعنا بندر قنا.

وبعد الفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع محمود.ج، يبلغ من العمر 30 عامًا، وإصابة محمود.س، يبلغ من العمر 35 عامًا، إثر حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة تريلا أما كوبري المعنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام والمصاب داخل الاستقبال لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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