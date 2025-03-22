السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شقيقين في مشاجرة بين عائلتين في قنا

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

أصيب شقيقان، بضربات فأس إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب طريق مرور مقطورة القصب، في قرية الحمر والجعافرة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم تحويلهما إلى مستشفى قنا الجامعي لخطورة حالتهما الصحية.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، مفاده إصابة شقيقين إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين من قريتين بدائرة المركز.

مشاجرة نشبت بين الطرفين في قنا

وتبين بعد الفحص إصابة مزارعين شقيقين بضربات فأس وحالتهما خطيرة إثر مشاجرة نشبت بين الطرفين المجني عليهما من قرية المقربية والمتهمين من قرية الحمر والجعافرة في مركز قوص بسبب طريق لمرور مقطورة قصب.

تم القبض على 5 متهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا قنا قنا الجامعي محافظة قنا مركز قوص مركز قوص جنوب محافظة قنا مركز شرطة قوص

مواد متعلقة

قنا تستعد لانطلاق مهرجان مسرح الجنوب في دورته التاسعة

محافظ قنا يكشف أسباب تعطل سلالم الكهرباء بكوبري الشيخ يونس

محافظ قنا: طلبت تقريرا مفصلا عن واقعة حادث أتوبيس مصنع السكر بدشنا

محافظ قنا يكشف حقيقة فاتورة إفطار الوحدات المحلية

الأكثر قراءة

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

بدء العمل بالتوقيت الصيفي وفقا للقانون في هذا الموعد

دار الإفتاء توضح حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم

زاهي حواس يكشف حقيقة وجود أعمدة أسفل هرم خفرع

زغلول صيام يكتب: إزاي اتحاد الكرة يجيب حكام أجانب لسيراميكا ويرفض تلبية طلب الأهلي؟! اقتراح لرئيس الوزراء حتى تكون كل المباريات بحكام أجانب

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 فى المحافظات

الوشق المصري يتصدر التريند بعد مهاجمته لجنود الاحتلال، والنشطاء: حتى الحيوانات ترفض وجودهم

منوعات

المزيد

إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

امرأة تغرق كلبها في المرحاض بعد رفض السلطات صعوده للطائرة!

هيكل حورية بحر على الساحل البريطاني يثير دهشة السكان (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف العلاقة بين الجن والإنس ويحذر من خطر النفس والهوى

"شباب العزبة" يكرم 100 من حفظة القران الكريم فى سوهاج

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن فضل ذكر الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية