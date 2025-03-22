إصابة شقيقين في مشاجرة بين عائلتين في قنا

أصيب شقيقان، بضربات فأس إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب طريق مرور مقطورة القصب، في قرية الحمر والجعافرة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم تحويلهما إلى مستشفى قنا الجامعي لخطورة حالتهما الصحية.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، مفاده إصابة شقيقين إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين من قريتين بدائرة المركز.

مشاجرة نشبت بين الطرفين في قنا

وتبين بعد الفحص إصابة مزارعين شقيقين بضربات فأس وحالتهما خطيرة إثر مشاجرة نشبت بين الطرفين المجني عليهما من قرية المقربية والمتهمين من قرية الحمر والجعافرة في مركز قوص بسبب طريق لمرور مقطورة قصب.

تم القبض على 5 متهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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