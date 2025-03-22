السبت 22 مارس 2025
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أخبار مصر

مائدة إفطار تجمع قادة مصر والإمارات، تفاصيل استقبال السيسي لـ محمد بن زايد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة تأتي في إطار أخوي، في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط  الرئيس بشقيقه رئيس دولة الإمارات، حيث أقام  الرئيس مأدبة إفطار تكريمًا للشيخ محمد بن زايد، تم خلالها التأكيد على قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حرص من جانبه على توجيه الشكر للرئيس على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص الإمارات على الاستمرار في تعزيزها.

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الإمارات العربية المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي

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