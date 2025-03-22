السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مواعيد الإعلان عن امتحانات المتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد بالمحافظات

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

يزداد البحث من قبل المتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري عن مواعيد الإعلان عن امتحانات المتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد في باقي المحافظات.

وخلال السطور التالية نستعرض، مواعيد الإعلان امتحانات المتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد في باقي المحافظات.

وبشأن مواعيد الإعلان عن امتحانات المتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد في باقي المحافظات، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الالكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، من محافظة الإسماعيلية، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

 

ومن المقرر الإعلان عن مواعيد الإعلان امتحانات المتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد في باقي المحافظات، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  المتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الهيئة القومية للبريد الدكتور صالح الشيخ الوظائف الحكومية بوابة الوظائف الحكومية موقع بوابة الوظائف الحكومية وظائف اخصائي بالبريد المصري

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة ينتهي من ترقيات موظفين في 8 جهات حكومية

التنظيم والإدارة ينتهي من تجديد اعتماد 7 مراكز تدريبية

التنظيم والإدارة يُعلن عن وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

رئيس التنظيم والإدارة يبحث مع نظيره العراقي تنفيذ البرامج التدريبية لتنمية قدرات الموظفين

الأكثر قراءة

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

بلاغ يتهم مسلسل سيد الناس بازدراء الأديان والإساءة للذات الإلهية

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

عيد الأم، الإفتاء توضح حق الأب في البر وهل يعادل حقوق الأمهات؟

الوشق المصري، معلومات عن المفترس الغامض الذي أرعب جنود الاحتلال

بدء العمل بالتوقيت الصيفي وفقا للقانون في هذا الموعد

بسبب لعبة الريست، محمد رمضان يوزع 200 ألف جنيه على عمال العاصمة الإدارية (فيديو)

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 23، خروج عبدالستار الكف من السجن

منوعات

المزيد

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

امرأة تغرق كلبها في المرحاض بعد رفض السلطات صعوده للطائرة!

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرزهم الزمالك والمصري.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بالكونفيدرالية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين.. سلطان العارفين أبو يزيد البسطامي

ما أهم أعمال في العشر الأواخر من رمضان وكيف نغتنمها؟ نصائح ذهبية من وزير الأوقاف السابق

كيف تجمع بين الإحسان وطلب المعونة الربانية؟ عمرو خالد يقدم روشتة إيمانية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية