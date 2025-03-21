رينارد يستبعد ثنائي منتخب السعودية قبل مباراة اليابان

قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعاد الثنائي حسن كادش ومحمد كنو من قائمة الفريق التي ستواجه اليابان، ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وثلاثة تعادلات، مقابل خسارتين.

غياب كادش وكنو عن مباراة السعودية واليابان

ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة “إكس”، فإن استبعاد حسن كادش جاء بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة الأخيرة.

وأظهرت الفحوصات الطبية حاجة حسن كادش لفترة تعافٍ، ما دفع رينارد مدرب المنتخب السعودي إلى إبقائه خارج قائمة السفر إلى اليابان.

أما محمد كنو، فقد قرر الجهاز الفني استبعاده بناءً على تقرير الجهاز الطبي، الذي أكد عدم جاهزيته لخوض المواجهة المقبلة.

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