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كلية الآداب بجامعة عين شمس تحتفل بيوم الأم المثالية والأب المثالي

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب بجامعة عين شمس احتفالية خاصة بيوم الأم المثالية والأب المثالي، تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حنان كامل عميدة الكلية.  

كلية الآداب بجامعة عين شمس تحتفل بيوم الأم المثالية والأب المثالي

جاءت الاحتفالية بإشراف حنان سالم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة  محمد إبراهيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

 تم خلال الحفل تكريم الأمهات والآباء المثاليين من مختلف الفئات، من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين بالكلية، بناءً على الترشيحات التي قدمتها الأقسام والإدارات المختلفة.  


أكدت  حنان كامل عميدة الكلية خلال الفعاليات أن كلية الآداب تحرص على الاحتفال بهذا الحدث سنويًا، تقديرًا للدور العظيم الذي يلعبه الأمهات والآباء في بناء الأسر وتربية الأبناء، وتضحياتهم من أجل الحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع.  

من جانبها، أعربت حنان سالم وكيلة الكلية عن سعادتها بهذه الاحتفالية، مؤكدة أن كل أم وأب يستحقان التقدير والاحتفاء بهما، وأن هذه الاحتفالية تمثل أبسط أشكال التكريم لتضحياتهما.  

وفي ختام الحفل، تم تسليم شهادات التكريم للأمهات والآباء المثاليين، كما تم تكريم الراحلة الأستاذة الدكتورة إجلال إسماعيل حلمي، أستاذ علم الاجتماع، لما قدمته من عطاء مميز في خدمة العلم والإنسانية، حيث تسلمت التكريم كريمة الفقيدة الأستاذة عبير حمدي.  

بهذه الاحتفالية، تواصل كلية الآداب بالجامعة دعمها وتقديرها للآباء والأمهات والموظفين والعاملين الذين يسهمون في بناء الوطن وترسيخ قيم الأسرة والمجتمع. 

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