السبت 22 مارس 2025
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أخبار مصر

الجامعات والمراكز البحثية المصرية تشارك في المبادرة العالمية "ساعة الأرض"

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

أًعلنت وزارة التعليم العالي، مشاركة جميع الجامعات والمراكز البحثية في المبادرة العالمية "ساعة الأرض"، وذلك مساء اليوم السبت، من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً، عبر إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة كاملة.

ويأتي ذلك في إطار التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم المبادرات البيئية العالمية، وتعزيز الوعي البيئي بين طلاب الجامعات المصرية. 

الجامعات والمراكز البحثية المصرية تشارك في المبادرة العالمية "ساعة الأرض" دعمًا للبيئة

 

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مشاركة الجامعات المصرية في هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية في نشر الوعي البيئي، وتشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على تبني ممارسات مستدامة تسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل استهلاك الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات المصرية لديها مسؤولية كبيرة في دعم الجهود الوطنية والعالمية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تمثل "ساعة الأرض" فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز مفهوم الاستدامة داخل الحرم الجامعي وخارجه.

وفي هذا السياق، وجه الوزير جميع الجامعات إلى تنظيم فعاليات توعوية بالتزامن مع هذه المبادرة، لتعريف الطلاب والعاملين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وتشجيعهم على تبني سلوكيات صديقة للبيئة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن "ساعة الأرض" هي مبادرة عالمية أطلقها الصندوق العالمي للطبيعة عام 2007، ويشارك فيها ملايين الأشخاص حول العالم من خلال إطفاء الأنوار لمدة ساعة، وذلك في آخر يوم سبت من شهر مارس من كل عام، بهدف رفع الوعي بقضايا التغير المناخي وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

 

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