السبت 22 مارس 2025
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محافظات

إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا

ازالة تعديات
ازالة تعديات

 تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية بناء مخالفا للقانون بزمام قروى السلامية.

جاء ذلك بحضور أحمد فريج نائب رئيس المركز يرافقة  ياسر عبد العليم رئيس مجلس قروى السلامية، تمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي أنه تم تتفيذ ١٣ حالة إزالة فورية لأبنية مخالفة على أرضى زراعية وأراضى أملاك دولة عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت بارتفاع يتراوح ما بين المتر ونصف إلى اثنين ونصف متر تقريبا بإجمالي مساحة (٣٧٧٥) مترا تقريبا (ثلاثة آلاف سبعمائة خمسة وسبعون مترا تقريبا)،  بزمام الوحدة المحلية لقرية السلامية وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

تعديات البناء المخالف للقانون بقنا

 أشار رئيس المركز إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور  خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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