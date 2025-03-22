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اقتصاد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 22-3-2025

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم في عمان، فيتو

 تنشر فيتو  أسعار الذهب اليوم السبت في عمان وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 37 ريالا عمانيا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 34 ريالا عمانيا.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو  32 ريالا عمانيا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 28 ريالا عمانيا.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

 ومن بين العوامل المؤثرة على أسعار الذهب السعر فى البورصات العالمية والذي ينعكس بشكل لحظى على الأسعار فى الصاغة والمحال الداخلية.

أما ثاني هذه العوامل فهى أسعار النفط والتى لها تأثير وعلاقة وطيدة بأسعار المعدن النفيس ويؤثر فى تحريك أسعاره.

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البورصات العالمية البورصات العالمية الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

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