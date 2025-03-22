وزير الخارجية: مصر ترفض أي تحركات تمس أمن وسلامة الشعب اللبناني

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا اليوم من نظيره اللبناني يوسف رجى.

التصعيد المقلق في جنوب لبنان

وتناول الاتصال التطورات الأخيرة التي يشهدها جنوب لبنان، حيث حرص الوزير عبد العاطي على الوقوف على آخر التطورات إزاء التصعيد المقلق في جنوب لبنان وما قد يشكله من توتر وعدم استقرار بالمنطقة ويؤدى إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم، محذرًا من مخاطر التصعيد الراهنة التي قد تهدد الأمن الإقليمي.

مصر ترفض لأية تحركات تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني

وشدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، معيدًا التأكيد على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني الشقيق.

الانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان

كما أشار إلى ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار ١٧٠١، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار من جانب كل الأطراف دون انتقائية.

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