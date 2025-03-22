مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 23، خروج عبدالستار الكف من السجن

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقة 23 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، بحث ابنة عبدالستار الكف "محمد هنيدي" وصديقها وحيد “خالد أنور” علي الشجرة التي أخفي الذهب بجانبها منذ 20 عامًا، بمساعدة خبير زراعي.

ويقوم سعد "صبري فواز" بمحاولة الانفصال عن زوجته الثانية جليلة بعد تشويه وجهها بسبب عمليات التجميل، وتقوم ابنة عبدالستار الكف بدفع مليون جنيه قيمة وصل أمانة، لخروجه من السجن.

وتكشف مقبولة "سما إبراهيم" لزوجها سعد الحامي "صبري فواز" عن خيانته لها مع إحدي الموكلات لديه، مما يجعله يقرر الخروج من المنزل، ويحاول عبدالستار الكف الوصول للذهب قبل أي شخص آخر من المحاطين به.

وشهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل شهادة معاملة أطفال للفنان محمد هنيدي، حبس عبد الستار الكف في إحدى قضايا وصل الأمانة.

شهادة معاملة أطفال الحلقة 22، سجن عبد الستار الكف

ويبدأ عطية وابنته في البحث عن سبيل؛ لكي يتم الإفراج عن عبد الستار الكف، من خلال إحدى السيدات اللاتي يعملن مع سعد "صبري فواز".

وتطلب والدة الطبيبة التي تلعب دورها نهى عابدين أن تبتعد عن عبد الستار الكف، وأنه أصبح غير مناسب لها، وأن المشاكل حوله من كل الطرق، وتطلب الدكتورة من والدتها 600 ألف جنيه كي تسدد دين عبد الستار.

وفي نفس الوقت، تقوم ابنته وصديقها خالد أنور في البحث عن الشجرة التي أخفى الذهب بجانبها، مما جعلهم يصلون لخبير رزاعة يدعى منتصر يصل للشجرة المطلوبة.

ويقوم سعد الحامي "صبري فواز" بالتجسس على أولاد عبد الرحيم غلاب، وزرع أحد أفراد مكتبه داخل شركتهم كي يعرف كل التفاصيل الخاصة بهم.

أحداث الحلقة 21 من شهادة معاملة أطفال

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ذهاب عوض الذي يقوم بدوره أحمد سلطان لكي يحصل على سلاح والده الذي تركه منذ 20 عامًا لدى عبد الستار الكف.

ويجري عبد الستار الكف تحليل DNA لابنه من الراقصة أشجان التي لعبت دورها الفنانة عايدة رياض، وتقوم مقبولة بالتجسس على سعد "صبري فواز" من قبل عطية "محمود حافظ" والذي يخبرها أن زوجها متزوج عليها.

ويتم خطف شيكو ابن عبد الستار الكف، من قبل سعد الحامي "صبري فواز"، ويتلقى عبد الستار الكف تليفون من المعلم دبوري يخبره أنه من قام بخطف ابنه ويريد 20 مليون جنيه فدية.

ويستطيع ابن عبد الستار الكف الهروب من المعلم دبورى، ويجمع محمد هنيدي أولاده ويبدأ يحكي لهم قصة جدهم الكبير.



أحداث الحلقة 20 من مسلسل شهادة معاملة أطفال

وشهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ذهاب مقبولة "سما إبراهيم" لمكتب عبد الستار الكف لطلب المساعدة في أن تمسك بزوجها سعد "صبري فواز" وهو يخونها.



وتستطيع مقبولة أن تكشف خيانة زوجها سعد مع جليلة إحدى الموكلات عنده، والزوجة الثانية له، من خلال جهاز تجسس تضعه له داخل ملابسه.



ويدخل عبد الستار الكف في مشادة مع ابن عبد الرحيم غلاب، بسبب الذهب الذي تم إخفاؤه منذ 20 عاما ولم يتذكر مكانه.



وتبدأ ابنة عبد الستار الكف في البحث عن الشجرة الذي تم إخفاء الذهب بجانبها، هي وصديقها خالد أنور، مما يجعلهم يقومون بالبحث في أكثر من منطقة.

ويقوم عبد الستار الكف بالهروب من أولاد عبد الرحيم غلاب، ويذهب كمال " وليد فواز" لوحيد "خالد أنور" كي يعرف منه مكان عبد الستار الكف "محمد هنيدي" لأنهم يحاولون الوصول له من فترة ولا أحد يعرف.

أحداث الحلقة 19 من شهادة معاملة أطفال

وتشهد أحداث الحلقة 19 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ذهاب سليمان أبو الهول "أشرف زكي" لعبد الستار الكف "محمد هنيدي"، كي يعطيه عنوان أشجان الراقصة التي كان يحبها قديمًا.

وتظهر عايدة رياض في شخصية أشجان الراقصة، ويذهب لها عبد الستار الكف وابنته ومدير أعماله، وتفجر أشجان مفاجأة أن لديها ابن منه، خلال السنوات الماضية.

وتكشف أشجان لعبد الستار الكف مكان دفن الذهب مقابل أن يقوم بتسجيل ابنه باسمه، وستكشف له مكان دفن الذهب.

وتبدأ ابنه عبد الستار الكف في البحث عن الشجرة الذي تم إخفاء الذهب بجانبها، هي وصديقها خالد أنور، مما يجعلهم يقومون بالبحث في أكثر من منطقة.

ويدخل كل من مقبولة وسعد في خلاف بسبب خيانة سعد لها مع إحدى الموكلات عنده.

وشهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل شهادة معاملة أطفال تعامل عبد الستار الكف "محمد هنيدي" مع الجن "علاء مرسي" أحد البلطجية الذي يتعاون معهم في قضية جديدة.

ويظهر الفنان أشرف زكي في شخصية سليمان ابو الهول الذي معه حل لغز الذهب الخاص بأولاد عبدالرحيم غلاب، ويتحدث مع مقبولة "سما إبراهيم"، والتي تخبره أن عبد الستار الكف صاحب شهادة معاملة أطفال.



ويقوم سليمان أبو الهول برد مبلغ 18 ألف جنيه لعبدالستار الكف، والذي يخبره أن هناك سيدة كان يحبها اسمها أشجان، وهى التي تعرف مكان الذهب بالتأكيد لأنه كان يحكي لها كل شىء.

ويحاول عبدالستار معرفة مكان أشجان الراقصة، كي يتذكر منها مكان الذهب الخاص بأولاد عبدالرحيم غلاب.

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