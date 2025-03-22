وزير الدفاع اللبناني يوجه رسالة حاسمة لإسرائيل

شدّد وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى على رفض لبنان العودة إلى ما قبل وقف إطلاق النار، والتصدي بقوة لمحاولات ضرب جهود الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية، لا سيما على الحدود الجنوبية والشرقية.

ملابسات إطلاق صواريخ من لبنان

ولفت منسى إلى أن “الجيش اللبناني باشر التحقيق في ملابسات اطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة”، مطالبًا الدول الراعية لاتفاق وقف النار بـ”ردع العدو الاسرائيلي عن انتهاكاته واعتداءاته المتمادية تحت حجج واهية وذرائع كاذبة”.

وأكد وزير الدفاع على “أهمية تفعيل عمل لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق وقف النار بالتنسيق مع الجيش اللبناني، الذي يؤدي مهامه بجدية ومسؤولية على كل الأراضي اللبنانية”.

كما دعا اللبنانيين إلى التحلي بالوعي والتنبيه لمحاولات الإيقاع بين الجيش اللبناني والأهالي الصامدين في قراهم وبلداتهم وزعزعة الثقة بينهما، وزرع الشقاق بين الدولة والشعب عبر التهويل والتضليل الذي يمارسه العدو الإسرائيلي.

وشدد على أن “الدولة اللبنانية ماضية في التحرك على المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية لضمان سيادة لبنان وأمن شعبه وسلامة أراضيه وحماية حدوده شمالا وشرقا وجنوبا”.

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