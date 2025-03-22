رد فعل مفاجئ من عمر عطية بعد أنباء انفصاله عن ميرنا نور الدين

أثارت الفنانة ميرنا نور الدين الجدل، منذ ساعات، بعد حذف صورها بشكل كامل مع زوجها عمر عطية مدرب اللياقة البدنية.

وكان أول رد فعل من عمر عطية على أنباء انفصاله عن ميرنا نور الدين، تجاهل كل ما أُشيع خلال الساعات الأخيرة، وعمل على الترويج لـ عمله في صالة الجيم الخاصة به، وذلك عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من الانتشار السريع للشائعات حول انفصال ميرنا نور الدين عن زوجها عمر عطية مدرب اللياقة البدنية، فضّلت ميرنا التزام الصمت، مما زاد من الغموض المحيط بعلاقتها الزوجية، وعدم ردها قد يكون محاولة لتجنب إثارة الجدل أو عدم رغبتها في مشاركة تفاصيل حياتها الشخصية مع الجمهور.

ميرنا نور الدين تحذف صور زوجها

وفوجئ الجمهور خلال الساعات الماضية، بحذف الفنانة ميرنا نور الدين، جميع الصور التي جمعتها بزوجها عمر عطية مدرب اللياقة البدنية، مما أثار تساؤل الجمهور حول ما إذا كانا انفصلا أم لا، وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من ميرنا أو عمر حول حقيقة الأمر، ما يزيد من الغموض حول وضع علاقتهما.

وكانت احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين، بزفافها على عمر عطية مدرب اللياقة البدنية، في حفل ضخم قبل أقل من عام، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، ما يجعل فكرة الانفصال المفاجئ مثيرة للدهشة.

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