المتحف المصري بالتحرير يشارك في ساعة الأرض بإطفاء الأنوار لمدة ساعة

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن مشاركة المتحف المصري بالتحرير في مبادرة ساعة الأرض المقرر لها اليوم السبت 22 مارس 2025، من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً.

مشاركة المتحف المصري بالتحرير في ساعة الأرض

وتهدف هذه المبادرة التي تحمل شعار معًا نحو أكبر ساعة للأرض، إلى توعية الناس بأضرار الإفراط في استهلاك الطاقة وتأثير ذلك على المناخ.

وتحرص مصر على المشاركة السنوية في هذه المبادرة التي ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة منذ عام 2008، لتنضم إلى آلاف البلاد والمعالم حول قارات العالم في إطفاء الأنوار تضامنا مع كوكب الأرض.

ودعا المتحف المصري بالقاهرة المواطنين والجهات والمعالم السياحية إلى إطفاء الأنوار والأجهزة غير الضرورية وإضاءة الشموع لمدة ساعة، خاصة أنها فرصة للتفكير في البيئة واتخاذ خطوات حاسمة وبسيطة نحو التغيير.

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