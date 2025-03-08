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رياضة

تشافي يفتح الباب أمام العودة للتدريب: أريد الفوز بكأس العالم

تشافي
تشافي

 تحدث تشافي هيرنانديز، المدرب السابق لبرشلونة، عن مستقبله في عالم التدريب، بعد إقالته من تدريب الفريق الكتالوني نهاية الموسم الماضي، بسبب تراجع مستوى ونتائج الفريق.

 

تشافي يتحدث عن العودة إلى التدريب 

 وقال تشافي، في حوار مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "ليس لدي شيء محدد مسبقًا. أنا منفتح على كل الاحتمالات. لماذا لا أدرب فريقًا آخر في الدوري الإسباني؟ أبحث عن مشروع مثير، ولديَّ الطموح للفوز بالألقاب. سأستمع إلى العروض المختلفة".

وعند سؤاله عن المدربين الذين يعجبونه حاليًا، لم يتردد تشافي في الإجابة، قائلا: "أحب مشاهدة الفرق التي تلعب كرة قدم جميلة، سواء بأسلوب أو بآخر. يعجبني جوارديولا، وأرني سلوت، وفينسنت كومباني، وآخرون. أريد أن يستمتع لاعبو فريقي، وأن يقدموا كرة قدم جذابة للجماهير، وأن يفوزوا بالألقاب".

 

وأضاف مدرب برشلونة السابق بطموح كبير: "أريد الفوز بدوري الأبطال، واليورو، وكأس العالم".

وتحدث تشافي عن الشخصيات التي أثرت فيه كرويًا، قائلًا: "كرويف كان له تأثير هائل عليّ، بالنسبة لي كرة القدم لعبة قبل أي شيء آخر. بالطبع الهدف هو الفوز، لكن ذلك يحدث بشكل طبيعي عندما تلعب بشكل جيد وتستمتع داخل الملعب".

وأوضح "فلسفتي تعتمد على 4 مبادئ: الضغط لاستعادة الكرة بسرعة، والاستحواذ؛ لأنه إذا لم أملك الكرة 90% من الوقت فأنا سأعاني، ثم يأتي التموضع، والإدراك".  

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الدوري الإسباني تشافي هيرنانديز هيرنانديز مدرب برشلونة لبرشلونة

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