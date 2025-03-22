مشهد نهاية عيسى الوزان يتصدر تريند اليوتيوب بربع مليون مشاهدة

مسلسلات رمضان 2025، تصدر مشهد الفنان باسم سمرة، الذى يجسد دور “عيسي الوزان”، تريند اليوتيوب، في الساعات الماضية، وذلك بعد تألقه في الحلقة 22

وكانت عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الـ22 من الموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة 2» بطولة النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.

نجاة عيسي الوزان من الموت من جديد وعودة حنة لعصمة نصار بالحلقة 22 من العتاولة 2

وتطورت الاحداث بنجاة عيسي الوزان «باسم سمرة» من الموت من جديد عقب أن تم طعنه فى خناقته مع العتاولة.

فيما عادت حنة «زينة» لنصار «احمد السقا» الذي ردها من الطلاق وسط صدمة عدولة “نسرين أمين”، بينما تسعى شديدة “فيفي عبده” لزواج نجلها من شادية شقيقة العتاولة للاستياء على أموالها.

العتاولة 2

وشهدت الأحداث محاولات جديدة من عدولة “نسرين أمين” لقتل حنة “زينة” للتخلص منها للأبد والاستيلاء الكلي على نصار “أحمد السقا”، فترسل عدولة السم لحنة وتعطيه لصديقة زينة المقربة وتعريها بالمال لتدس السم لـ حنة فى الأكل، وبالفعل وقبل ثوان من تناول حنة السم من يد صديقتها يأتي مجرمون ليجبروا حنة على إمضاء تنازل بجميع ورثها ويأكل أحد تلك المجرمون من السم بدلًا منها فيتم كشف أمر السم.. فيحاول نصار إنقاذ المجرم من القتل ليجبره عن من أرسله.

كذلك يسعى نصار للعودة من جديد لـ حنة ليردها من الطلاق ويطلب منها العودة معه إلى منزلهما إلا أنها ترفض بشدة وتؤكد له أنه لن تدخل منزل العتاولة مرة أخرى.

العتاولة 2 الحلقات السابقة

وامتلأت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل العتاولة فى موسمه الثاني بصدور قرار محكمة بعدم التصرف في أموال الراحل «سامي مغاوري» لابنائه الاثنان وحنة «زينة» مما يصدمها ويعطل عملية شراء علاجها من مرض ضمور العضلات.

فيما استغلت الراقصة شوق «مى القاضي» غرق خضر «طارق لطفي» فى النوم واتصلت فيديو بزوجته جيجي والتي تجسد دورها الفنانة «ثراء جبيل»فقررت جيجي الذهاب لهما وهددتهما بالقتل.

فى حين يقرر عيسي الوزان «باسم سمرة» الزواج من فتنه «وفاء شوقي»، وإعترف البني للعتاولة أنه قال للوزان أن الاثار معهم ويتفجئوا بسرقتها بأكملها.

العتاولة 2 الحلقة 17

وكانت الحلقة 17 من المسلسل امتلأت الحلقة بالعديد من التطورات حيث قامت عدولة «نسرين أمين» بخطف نجلة حنة «زينة» ونصار «احمد السقا» لتعرقل عملية شفاء الأخيرة من تلقي أول حقنة علاجية لمرض ضمور العضلات المصابة به وذلك عقب أن قامت حنة بتوفير 40 مليون جنية قيمة أول حقنة علاجية من أصل 3.

وهدد نصار عدولة بقتلها، لكونها تسعي لقتل نجلته عقب التفرقة التي كانت سبب فيها بين نصار وحنة وتسببت في انفصالهما.

وشهدت أحداث الحلقات السابقة توقف حفل زفاف نصار «احمد السقا» وعدولة «نسرين أمين» بسبب حضور ظباط ليخبرهما بوفاة حنة «زينة» بالبحر بشكل مفاجئ.

فينهار السقا ويذهب للمشرحة ويفاجئ بوجود العقد الذهبي الذي اشتراه لزوجته فيرفض أن يكشف عن الجثة ويكتفى بتأكيد الوفاة من العقد فينهار ويقرر قتل عدولة لاعتقاده انها من قتلت حنة، ومن ثم يقيم عزاء كبير بالإسكندرية ليأخذ عزاء حنة زوجته الراحلة لكن تفاجئ زينة الجميع وتحضر عزاءها تكشف لهم أنها مازالت على قيد الحياة وتهدد نصار بقرارها فى الزواج عقب انتهاء شهور العدة.

وكان نصار قرر أن يتزوج من عدولة على الرغم من حبه لـ حنة «زينة» ولكن يتزوج عدولة لكي ينقذ أخوه من السجن.وقدمت فيفي عبده وصلة رقص جديدة لها خلال الفرح هي والفنانة هدى الإتربي «دينا».

العتاولة 2

وامتلأت الحلقة بالعديد من المشاهد المؤثرة لأبطال العمل كانت بدايتهم مع خضر «طارق لطفى» حيث يكتشف أن زوجته أصبحت مصابة بالعقم ليتحدث فى مشهد مؤثرا وهو منهار أنه لا يوجد شيء واحد تمناه منذ ولادته قد حصل عليه، وكان شعور أن يصبح أبا هو آخر ما يتمناه فى حياته.

فيما انهمرت ايضا حنة «زينة » بالبكاء عقب أن توفي الرجل الذي وعدها أنه سيساعدها فى مصاريف علاج نجلتها داليا المصابة بمرض ضمور فى العضلات.

بينما يعيش خضر وحنة لحظات حزينة ومؤثرة، تطلب عدولة «نسرين أمين» الزواج من نصار «احمد السقا» وتهدد بسجن شقيقه خضر فى حال لم يوافق على الزواج.

وشهدت الحلقة 12 تسبب فيفي عبده «شديدة» فى الوقعية بين نصار «أحمد السقا» وحنة «زينة» لتفسد حياة العتاولة وتمنعهم من العودة لبعضمها عقب قرار الانفصال، وذلك لرغبتها هي ونجلتها عزة للاستيلاء على أموال العتاولة فتسعى لتفرقة أفراد الأسرة.

فيما يصُدم سامي مغاوري برغبة ابنائه فى إعطائه حقنة هواء لقتله بسبب رغبتهم فى سرقة اموال قبل ان يساعد بها حنة (زينة)، فيما يواصل نصار رحلة البحث عنها.

وتكتشف جيجي والتي تجسدها الفنانة «ثراء جبيل» عن عدم قدرتها على الحمل بسبب اصابتها في الرحم وتكتشف ان السبب وراء ذلك ان هناك من يضع مادة ضارة بالرحم في الشاي.

فيما بدأ عيسي الوزان فى الانتقام من العتاولة عقب معرفته أنهم وراء عملية سرقة الآثار وليست عدولة «نسرين أمين».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.