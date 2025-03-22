أستاذة علوم سياسية: سيطرة الجيش السوداني على القصر الجمهوري نكسة لقوات الدعم السريع

أعلنالجيش السوداني، اليوم، عن استعادة القصر الجمهوري في الخرطوم، بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر عليه منذ نحو عامين، وتشهد العاصمة السودانية معارك محتدمة في الآونة الأخيرة، في إطار محاولات الجيش إعادة فرض سيطرته الكاملة على المدينة، ورغم أن استعادة القصر الرئاسي يُعد تقدمًا مهمًا، إلا أن تحقيق السيطرة الكاملة على الخرطوم لا يزال بعيد المنال.

فرار ما تبقى من ميليشيات الدعم السريع

وقالت الدكتورة سالي محمد فريد محمود، أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن القصر الجمهوري يقع على الضفة الجنوبية للنيل الأزرق، في منطقة حيوية تضم العديد من المباني الحكومية والمراكز التجارية. وأضافت أن المعارك المحتدمة في المنطقة أدت إلى فرار ما تبقى من ميليشيات قوات الدعم السريع إلى بعض الأبنية في وسط الخرطوم ومع ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع أن معركة القصر الجمهوري "لم تنتهِ بعد"، مشيرة إلى تنفيذها عملية ضد قوات الجيش، ومؤكدة مقتل العشرات من عناصر الجيش.

عملية تحرير وسط المدينة

وأوضحت الدكتورة سالي لـ فيتو أن الجيش السوداني بدأ عملية تحرير لوسط المدينة من المسلحين، متوقعًا أن تستغرق هذه العملية ساعات أو أيامًا، وأشارت إلى أن الجيش يسيطر منذ العام الماضي على مدينة أم درمان، الواقعة غرب الخرطوم على الضفة الأخرى من النيل الأزرق، كما استعاد هذا العام السيطرة على الخرطوم بحري شمال العاصمة. ومع ذلك، فإن الضربات التي تنفذها قوات الدعم السريع المنتشرة في مناطق جنوب وغرب الخرطوم أدت إلى مقتل 50 شخصًا على الأقل في العاصمة خلال الأسبوع الماضي.

دلالات استعادة القصر الجمهوري

وأكدت الدكتورة سالي أن تحرير الجيش للقصر الجمهوري يعني أن على قوات الدعم السريع المتمركزة في جنوب الخرطوم وجنوب أم درمان الانسحاب إذا أرادت المحافظة على ما تبقى من قواتها. وأشارت إلى أن مصادر عسكرية تؤكد أن قوات الدعم السريع نشرت قوات النخبة في القصر الجمهوري وقامت بتخزين أسلحة وذخائر فيه وأضافت أن خسارة القصر الجمهوري تُعد نكسة لقوات الدعم السريع، التي فقدت قوات النخبة التابعة لها بعدما دمر الجيش معداتها وقتل أعدادًا كبيرة منها، واستولى على أحد أهم مراكز إمدادها في الخرطوم.

التفوق العسكري وقدرات الطرفين

وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع، رغم عدم توافر معلومات دقيقة عن أعدادها، تتمتع بتسليح جيد، خاصة عبر شاحنات مزودة برشاشات ثقيلة وصواريخ مضادة للدروع، مما يمنحها مرونة وأفضلية في حرب الشوارع، في المقابل، يعتمد الجيش السوداني بشكل كبير على المدرعات، ويتمتع بتفوق جوي بفضل سلاح الجو.

سيناريو السيطرة الكاملة

واختتمت الدكتورة سالي حديثها بالقول إن السيناريو الذي يفرض نفسه هو سيطرة الجيش على كل أرجاء السودان، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يحتاج بعض الوقت للقضاء على قوات الدعم السريع بالكامل. وأكدت أن استعادة القصر الجمهوري تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، لكن الطريق لا يزال طويلًا أمام استعادة الاستقرار الكامل في البلاد.

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