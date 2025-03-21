الجمعة 21 مارس 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يسلم 40 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية

جانب من عملية تسليم
جانب من عملية تسليم الأجهزة، فيتو

سلم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، 40 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بنادي المحليات، حيث تم تقديم هذه الأجهزة ضمن مبادرة من أحد مؤسسة الخيرية بساقلتة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

حضر الحفل الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، فضلًا عن أهالي مركز ساقلتة والمراكز المجاورة.

 

وفي كلمته خلال الحفل، قدم محافظ سوهاج التهنئة لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن سعادته بمشاركته في هذا الاحتفال الذي يهدف إلى مساعدة الفتيات المقبلات على الزواج وتوفير احتياجاتهن الأساسية. 

كما أكد أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

واشتملت الأجهزة التي تم توزيعها على الفتيات على "غسالة، بوتاجاز، فرن، بطانية، لحاف" تأتي هذه المبادرة في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين ظروفهم المعيشية، وهو ما يعكس التزام المحافظة والمجتمع المدني بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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الدكتور محمد عبد الهادى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج توفير حياة كريمة للمواطنين مديرية التضامن الاجتماعي مؤسسات المجتمع المدني محافظ سوهاج

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