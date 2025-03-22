السبت 22 مارس 2025
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سياسة

خبير: استعادة القصر الجمهوري السوداني تؤدي لتسريع إعلان الحكومة الجديدة

رمضان قرنى،فيتو
رمضان قرنى،فيتو

كشف الدكتور رمضان قرني، الخبير الاستراتيجي والمتخصص بالشأن الأفريقي، أن أنباء سيطرة الجيش السوداني على القصر الجمهوري بالخرطوم اليوم، بعد معارك شرسة على مدار الأسابيع الأخيرة مع  قوات الدعم السريع، تحمل العديد من الدلالات الاستراتيجية على صعيد الأزمة الراهنة في السودان، وأكد أن هذا النجاح يُعد تتويجًا لسلسلة الانتصارات الأخيرة للجيش في مدن سنار والجزيرة وود مدني، كما أنه يحمل دلالات رمزية تتعلق بالسيادة الوطنية ورفع الروح المعنوية للقوات المسلحة.

تتويج لسلسلة نجاحات عسكرية

وأوضح الدكتور قرني أن استعادة القصر الجمهوري، الذي يُعد رمزًا للسيادة الوطنية، يأتي في إطار سلسلة من النجاحات العسكرية التي حققها الجيش السوداني في الأسابيع الماضية وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز من موقف الجيش على الأرض، وتُظهر تقدمه في مواجهة ميليشيا الدعم السريع، التي فقدت مواقع استراتيجية مهمة في العاصمة الخرطوم.

تسريع تشكيل الحكومة السودانية

وتوقع الخبير الاستراتيجي أن تؤدي استعادة القصر الجمهوري إلى تسريع إعلان الحكومة السودانية الجديدة، التي يجري تشكيلها من التكنوقراط. وأضاف أن هذه الحكومة ستتحمل مهام إعادة الإعمار في السودان، خاصة في المناطق التي تضررت جراء الصراع الدائر، ومع ذلك، حذر قرني من محاولات الدعم السريع إعلان حكومة موازية في مناطق غرب السودان، مثل دارفور وكردفان، في محاولة للتشويش على نجاحات الجيش ورفع معنويات قواته.

اتجاه العمليات العسكرية نحو وسط السودان

وأضاف الدكتور قرني أن التوقعات تشير إلى اتجاه العمليات العسكرية نحو وسط السودان، وخاصة مطار الخرطوم، لإحكام السيطرة على العاصمة بشكل كامل. كما توقع أن تكون مناطق غرب السودان، وخاصة دارفور، مسرحًا للعمليات العسكرية في المرحلة المقبلة، نظرًا لتحصن قوات الدعم السريع في تلك المناطق ومحاولاتها إعلان حكومة موازية هناك.

عمليات انتقامية واستهداف المدنيين

وحذر قرني من أن قوات الدعم السريع قد تحاول تنفيذ عمليات انتقامية، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن هناك تقارير عن استهداف عسكريين وإعلاميين في مناطق مختلفة، بما في ذلك القصر الجمهوري كما لفت إلى التقارير المتواترة عن استهداف المدنيين في الخرطوم، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وتأتي هذه التطورات في إطار الصراع الدائر بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، الذي اندلع في أبريل 2023، وأدى إلى مواجهات دامية في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية. ومع استعادة الجيش لمواقع استراتيجية، يبدو أن السودان يدخل مرحلة جديدة قد تشهد تحولات سياسية وعسكرية كبيرة، خاصة مع توقعات بتسريع تشكيل حكومة جديدة تعيد الاستقرار إلى البلاد.

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