رئيس "أزهرية سوهاج" يتفقد انطلاق تصفيات الموسم التاسع لـ"تحدي القراءة العربي"

تفقد الدكتور محمد حسني، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، انطلاق التصفيات النهائية للموسم التاسع من مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى المنطقة، والمنعقدة بمقر ديوان المنطقة القديم.

انطلاق التصفيات النهائية تحدى القراءة

وخلال زيارته التفقدية تابع رئيس المنطقة سير التصفيات، واستمع إلى عدد من المتسابقين، مؤكدًا أهمية القراءة في تنمية الفكر وتوسيع الآفاق، مشيرًا إلى اهتمام الأزهر الشريف بتعزيز الثقافة واللغة العربية لدى طلابه مضيفا أن المسابقة تسهم في تحفيز الطلاب على القراءة ورفع مستوى الوعي الثقافي، ومن ثمَّ بناء جيل واعٍ يحمل قيم المعرفة.

وتنعقد التصفيات على مستوى المنطقة لمدة ثلاثة أيام، وتتكون اللجنة التنسيقية للمشروع برئاسة فضيلة الدكتور محمد حسني، وعضوية كل من محمود جاد الرب، مدير إدارة المكتبات، والدكتور أحمد عبد العال، مدير إدارة الجودة، وإبراهيم عبد الرؤوف، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي.

تحدي القراءة العربي هي تحدي لتشجيع القراءة لدى الطلاب

يذكر أن مسابقة تحدي القراءة العربي هي تحدي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال العام الدراسي.

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