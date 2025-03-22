السبت 22 مارس 2025
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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي

 استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الإثنين في ثاني جولات منافسات كأس عاصمة مصر. 

 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة طلائع الجيش 

حراسة المرمى: حمزة علاء 

الدفاع: عمر كمال وأشرف داري وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله 

الوسط: أكرم توفيق وافشة وعمرو السولية 

الهجوم: حسين الشحات وإمام عاشور وأشرف بن شرقي 

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات إمام عاشور لاعب الفريق في مباراة طلائع الجيش الإثنين القادم بعد عودة اللاعب الي التدريبات الجماعية أمس عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها مؤخرا رفقة عدد من اللاعبين الأساسيين. 

يعود مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقيادة الفريق فنيا في لقاء طلائع الجيش بعد غد بعد أن غاب عن قيادته في مباراة انبي بسبب سفره الي بلاده في اجازة خاصة. 

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي فرض مزيد من الغرامات المالية على بعض اللاعبين الذين لا يلتزمون ببرامج التغذية بالشكل الذي يؤثر على اوزانهم خاصة من لا يشاركون بشكل منتظم في المباريات وذلك بعد ملاحظة زيادة في أوزان بعض اللاعبين مؤخرا. 

ومن المنتظر أن يجري الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر  تعديلات على تشكيل الفريق في مباراة طلائع الجيش المقبلة بعد استعادة عدد من اللاعبين الأساسيين. 

يعود المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقيادة دفاع الفريق في مباراة طلائع الجيش بعد غيابه عن مباراة انبي الأولى في منافسات كأس عاصمة مصر بسبب الحصول على راحة سلبية. 

قال مصدر داخل الأهلي إن أشرف بن شرقي لاعب الفريق سيعود إلى قائمة الفريق في مباراة طلائع الجيش بعد غدا ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

كما تسلم مارسيل كولر  تقرير شامل عن   مباراة انبي التي أقيمت أمس الأول وخسرها الأهلي بهدف دون رد تحت القيادة الفنية لسامي قمصان مدرب الفريق. 

وعاد كولر أمس لقيادة تدريبات الفريق عقب انتهاء الاجازة الخاصة به. 

اشرف بن شرقي 
اشرف بن شرقي 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر  . 

وخطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء   الخميس الماضي، على استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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كولر الأهلي طلائع الجيش

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