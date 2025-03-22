موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل "لام شمسية" اليوم السبت

مسلسل لام شمسية الحلقة 7، تعرض مساء اليوم السبت الموافق 22 مارس الجاري، الحلقة السابعة من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل، والفنان أحمد السعدني، وذلك عبر قناة dmc ومنصة watch it.

موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل لام شمسية

وتعرض الحلقة السابعة من مسلسل لام شمسية اليوم السبت في تمام الساعة 7:15 مساء، فيما تعاد الساعة 1.30 صباح غدا الأحد.

مسلسل لام شمسية الحلقة 6

كانت الحلقة السادسة من مسلسل “لام شمسية” قد شهدت أحداثا عديدة، حيث يتعمد "وسام" محمد شاهين تجاهل الطفل "يوسف" والانحياز لزملائه في الدرس على حسابه، وذلك بعد أزمة التحرش الأخيرة.

ويتعمد "وسام" عدم مشاركة "يوسف" في مسرحية المدرسة، ويسند الأدوار لعدد من زملاء يوسف الذين لا يحبهم الأخير، ليقوم يوسف بتمزيق "تاج" كان لزميله "إسماعيل" والذي لا يحبه، ليتشاجر الثنائي.

وعلى إثر ذلك تقوم مديرة المدرسة "نادية" التي هي في نفس الوقت والدة "وسام" برفد "يوسف" أسبوعا مع تهديده في حال تكرار المشاكل بفصله نهائيا من المدرسة.

وضمن الأحداث، يظهر تفاصيل المرض التي تعاني منه "نيللي" أمينة خليل، ويتعلق بشعورها بآلام كبيرة قبل وأثناء العلاقة الزوجية مع زوجها "طارق"، لتعود من جديد للعلاج مع الدكتورة التي تخبرها أن الآلم ليس عضويا وإنما يتعلق بشق نفسي آخر من العلاقة الزوجية.

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