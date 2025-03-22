أحمد العوضي يرد على شائعة زواجه

قال الفنان أحمد العوضي إنه لا يحب الحديث عن حياته الخاصة ويرى أن الجمهور يحق له معرفة ما يخص الفنان من الجانب العملي لكن حياته الخاصة لا دخل للجمهور بها.

وقال أحمد العوضي في لقاء مع بودكاست The Sight: "الخصوصية هو دا الصح مبحبش حد يسألني حاجة خاصة، أنا متاح ليك كفنان كممثل كنجم كشغل، أقعد اسأل براحتك للسنة اللي جاية لكن الحياة الشخصية أنا مبحبش أتكلم فيها".

وعن شائعة زواجه قال أحمد العوضي: "مش برد على أي حاجة عن حياتي الشخصية، أنا قلت إني هتجوز بعد رمضان، هما بلوروا الإشاعة هيتجوز فلانه الحاجات دي مش بتضايقني بتفرج عليها بسمعها وبيصيغوها بطريقة مقنعة وأي واحدة بسلم عليها بيقولوا هيتجوزها".

وعن تعليقات الجمهور وانتقاده لتكرار أدواره قال أحمد العوضي: "كل واحد ليه حق يتكلم زي ما هو عايز والكلام مش بيغير من الواقع شيء الرزق مقسوم والنجاح مقسوم والفشل مقسوم كلامك مش هيزود أو ينقص حقك أن تقوله والمفروض إني مزعلش وعمري ما بتضايق لأني ببص على اللي بيحبني مش ببص على اللي بينتقدني أو مش بيحني ما دام اللي بيحبني موجود أخد طاقة الحب منه، مش التفت للي مش بيحبني دا حقه مش بتضايق مفيش حد الكل اتفق عليه".

يذكر أن أحمد العوضي ينافس في رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل".

ومسلسل "فهد البطل"، من بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبدالعزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبدالعظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي، ويعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان المقبل.

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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