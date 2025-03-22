السبت 22 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس 5 متهمين بالسطو المسلح على محل جواهرجي بالمهندسين

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 5 متهمين نفذوا سطو مسلح على محل جواهرجي بمنطقة المهندسين، وتم استعادة المسروقات، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

حادث سطو مسلح على محل جواهرجى

 البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سطو مسلح على محل جواهرجي في منطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، ووجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وفحص البلاغ.

 

انتقلت قوة أمنية من مباحث العجوزة الى مسرح البلاغ وتبين دخول مسلحين ملثمين الى محل جواهرجي شهير بداخله 3 خزائن ضخمة تحتوي على كميات من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية، وأن المتهمين هددوا عمال المحل بالاسلحة التي يحملونها واستولوا على مبالغ مالية تقدر بـ 300 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية تحت تهديد السلاح ثم فروا هاربين.

 

 

ونجحت مباحث الجيزة من خلال التقنيات الحديثة في تحديد هوية المتهمين بعد 5 أيام من ارتكاب الجريمة، وتم القاء القبض عليهم واعادة المجوهرات والاموال المسروقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

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قاضي معارضات الجيزة منطقة المهندسين العجوزة

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