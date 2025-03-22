تجديد حبس 5 متهمين بالسطو المسلح على محل جواهرجي بالمهندسين

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 5 متهمين نفذوا سطو مسلح على محل جواهرجي بمنطقة المهندسين، وتم استعادة المسروقات، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حادث سطو مسلح على محل جواهرجى

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سطو مسلح على محل جواهرجي في منطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، ووجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وفحص البلاغ.

انتقلت قوة أمنية من مباحث العجوزة الى مسرح البلاغ وتبين دخول مسلحين ملثمين الى محل جواهرجي شهير بداخله 3 خزائن ضخمة تحتوي على كميات من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية، وأن المتهمين هددوا عمال المحل بالاسلحة التي يحملونها واستولوا على مبالغ مالية تقدر بـ 300 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية تحت تهديد السلاح ثم فروا هاربين.

ونجحت مباحث الجيزة من خلال التقنيات الحديثة في تحديد هوية المتهمين بعد 5 أيام من ارتكاب الجريمة، وتم القاء القبض عليهم واعادة المجوهرات والاموال المسروقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.