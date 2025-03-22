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رياضة

حكام أجانب لمباراة الزمالك مع سيراميكا لبطولة كأس مصر

الزمالك وسيراميكا،
الزمالك وسيراميكا، فيتو

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك مع سيراميكا المقرر له الجمعة المقبل الموافق 28 مارس الجاري في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.


جاءت موافقة الاتحاد بناءً على الطلب المقدم من نادي سيراميكا وتسديده نفقات استقدام الطاقم الأجنبي.


وكلف الاتحاد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب الذي جاء قبل أسبوع كامل من إقامة المباراة وإيداع المتقدم بالطلب تكاليف استقدامه لدى الاتحاد.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره بتروجت ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

 

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في كأس عاصمة مصر 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجيت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة غدًا الأحد 23 مارس في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. 

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