تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات النارية والتكاتك في كرادسة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية والتكاتك في مركز شرطة كرداسة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن التشكيل مكوّن من عدة عناصر إجرامية تخصص نشاطها في سرقة المركبات، قبل أن يتم رصد تحركاتهم والقبض عليهم.

وأفادت التحريات بأنه جرى ضبط عدد من المركبات المسروقة بحوزة عناصر التشكيل العصابي، فيما يجري استكمال التحقيقات لكشف ملابسات عمليات السرقة وتحديد باقي المتورطين.

القبض على تشكيل عصابي في الجيزة

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بتكوين 4 أشخاص تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية، ونجحت قوات الأمن في القبض عليهم، وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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