السبت 22 مارس 2025
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رياضة

كولر يعود لقيادة الأهلي أمام طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

كولر
كولر

يعود مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقيادة الفريق فنيا في لقاء طلائع الجيش بعد غد بعد أن غاب عن قيادته في مباراة إنبي بسبب سفره إلى بلاده في إجازة خاصة. 

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على فرض مزيد من الغرامات المالية على بعض اللاعبين الذين لا يلتزمون ببرامج التغذية بالشكل الذي يؤثر على أوزانهم خاصة من لا يشاركون بشكل منتظم في المباريات وذلك بعد ملاحظة زيادة في أوزان بعض اللاعبين مؤخرا. 

ويستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لإجراء تعديلات على تشكيل الفريق في مباراة طلائع الجيش المقبلة بعد استعادة عدد من اللاعبين الأساسيين. 

يعود المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة دفاع الفريق في مباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الاثنين بعد غيابه عن مباراة انبي الأولى في منافسات كأس عاصمة مصر بسبب الحصول على راحة سلبية. 

قال مصدر داخل الأهلي إن أشرف بن شرقي لاعب الفريق سيعود إلى قائمة الفريق في مباراة طلائع الجيش بعد غدا ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

كما تسلم مارسيل كولر  تقريرا شاملا عن  مباراة إنبي التي أقيمت أمس الأول وخسرها الأهلي بهدف دون رد تحت القيادة الفنية لسامي قمصان مدرب الفريق. 

وعاد كولر أمس لقيادة تدريبات الفريق عقب انتهاء الإجازة الخاصة به. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر  . 

وخطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء  الخميس الماضي، على استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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