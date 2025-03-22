خبير استراتيجي: تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال تكشف عقلية حكومة نتنياهو التوسعية

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، إن تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي حملت لبنان المسؤولية بعد إطلاق صواريخ من أراضيها، تكشف عن عقلية الحكومة الإسرائيلية التي يتحكم فيها ائتلاف شديد التطرف، وأضاف أن هذه الحكومة لا تسعى للسلام، بل تعمل دائمًا على إيجاد الحجج والمبررات للاعتداءات للحفاظ على وجودها واستمرارها.

وأكد الدكتور يوسف لـ فيتو أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواجه تحديات خطيرة رغم احتفاظها بالأغلبية في الكنيست الإسرائيلي، وأشار إلى أن ردود الأفعال السلبية من جانب أسر الأسرى ورفض القضاء الإسرائيلي لإقالة رئيس جهاز الشاباك (جهاز الأمن الداخلي) تضع نتنياهو في موقف صعب، وقد تؤدي إلى كارثة إذا لم يتم تجاوزها وأضاف: “نتنياهو وحكومته يمارسون سياسات نازية، كما نلاحظ في تصرفاتهم الأخيرة”.

إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات الدولية

وواصل الخبير الاستراتيجي حديثه قائلًا: "محاولة إسرائيل تحميل لبنان المسؤولية مؤشر واضح على أنها لا تحترم المعاهدات ولا تلتزم بالاتفاقيات" وأشار إلى أن إسرائيل خرقت الهدنة مع لبنان، ثم كررت الأمر ذاته بخرق الهدنة مع المقاومة الفلسطينية "حماس"، معاودةً الاعتداءات الإجرامية على قطاع غزة وقطع الكهرباء رغم التزام المقاومة بوقف إطلاق النار وأضاف: “نفس النهج تتبعه إسرائيل في سوريا، خاصة بعد التصريحات الأخيرة، مما يؤكد أن هذه العقلية التوسعية لا يردعها إلا القوة والصمود من جانب المقاومة الفلسطينية واللبنانية، بدعم عربي”.

تحذيرات لبنانية من تصعيد عسكري

من جهته، حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، مشيرًا إلى أنها قد تجر البلاد إلى حرب جديدة وطالب سلام الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات عسكرية تؤكد أن الدولة اللبنانية تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم.

اعتراض صواريخ قادمة من لبنان

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراضه ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أدى إلى انخفاض نسبي في العنف بين الجانبين وردًا على ذلك، حمل وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتردد في الرد بقوة على أي اعتداء.

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