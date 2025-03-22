جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنرد بقوة على إطلاق الصواريخ من لبنان

كشف المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن رئيس أركان جيش الاحتلال أجرى جلسة تقييم أمنية بعد إطلاق الصواريخ من لبنان، مشيرا إلى أن الجيش سيرد بقوة على إطلاق الصواريخ، محملا دولة لبنان المسئولية.

وأكد المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن توجيهات قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل لا تتغير بعد التطورات في الشمال.

رئيس وزراء لبنان يطالب الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة

حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، من العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية لما تحمله من مخاطر جر البلاد لحرب جديدة.

وطالب رئيس وزراء لبنان، الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات العسكرية بما يؤكد أن الدولة اللبنانية تمتلك لوحدها قرار الحرب والسلم.

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