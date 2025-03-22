تفاصيل صادمة في مصرع شاب بالعياط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة شاب لقى مصرعه خنقا على يد 3 أشخاص تابعين لمركز علاج إدمان شهير أثناء اصطحابهم له للعلاج بمنطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.

وأمرت النيابة باستدعاء والدة المتوفى لسماع أقواله، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين، وعرض جثة المتوفى على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

تفاصيل وفاة شاب أمام أعين والدته في أوسيم

وأفادت التحريات أن والدة المتوفي سيدة مسنة عمرها 65 سنة وطلبت من مركز شهير لعلاج الإدمان علاج ابنها.



وأضافت التحريات أن الابن البالغ من العمر 42 سنة مدمن منذ 25 عاما وكان يعانى من انفصام في الشخصية، وحضر 3 أشخاص من المركز لاصطحاب الشاب لعلاجه.



وتابعت التحريات أنه قاومهم فقاموا بالضغط على رقبته للسيطرة عليه ولكنه توفى، وأخبروا والدته أنهم أعطوه مخدرا ولاذوا بالفرار.

مصرع شاب أثناء نقله لمركز علاج الإدمان في أوسيم



وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه بوفاة شاب داخل منزله بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب، وحول رقبته آثار خنق.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على المتهمين، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.