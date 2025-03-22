السبت 22 مارس 2025
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حوادث

العثور على جثة عاطل بحافة النيل في العياط

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

 تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة عاطل في الثلاثين من عمره على حافة النيل بالعياط، وبها جرح قطعي بالوجه.

وكشفت التحقيقات أن الجثة لشخص يدعي "عصام.ش." 30 عاما عثر عليها ملقى على حافة نهر النيل وبه جرح قطعي بالوجه.

وأفادت المعاينة الأولية بأن شخص متهم اعتدى على الضحية بسلاح أبيض إثر مشاجرة بينهما ثم تخلص من الجثة بنهر النيل لإبعاد الشبهة الجنائية عن نفسه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بإجراء التحريات، والعمل على تتبع خط سير المجني عليه وآخر مشاهدة له فضلا عن فحص شبكة علاقاته والوقوف على وجود خلافات بينه وبين آخرين تسبب في قتله.

وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدا لتشريحها من قبل الطب الشرعي، وأمرت باستدعاء أسرة المتوفى تمهيدا لسماع أقوالهم 

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الطب الشرعي نيابة الجيزة النيابة العامة

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