التصريح بدفن جثة طفل سقطت عليه فاترينة بالعياط

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفل فقد حياته نتيجة سقوط فاترينة محل عليه بإحدى قرى العياط في الجيزة.

وأمرت النيابة باستدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالهم، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع طفل بإحدى قرى العياط

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع طفل بإحدى قرى العياط، بإجراء التحريات تبين أن فاترينة محل سقطت عليه أثناء لهوه، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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