في الوقت بدل الضائع، المغرب يتخطى النيجر بصعوبة في تصفيات إفريقيا المؤهل لمونديال 2026

فاز منتخب المغرب على نظيره منتخب النيجر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل هدفي منتخب المغرب إسماعيل صيباري وبلال الخنوس في الدقائق 59 و1+90، بينما جاء هدف النيجر عن طريق يوسف عومارو في الدقيقة 47.



تشكيلة المنتخب المغربي ضد النيجر

وجاء التشكيل كالآتي:



حراسة المرمى: ياسين بونو.



خط الدفاع: أشرف حكيمي، نوصير مزراوي، نايف أكرد، جواد اليميق.



خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، إبراهيم دياز.



خط الهجوم: إلياس بن الصغير، يوسف النصيري، عبد الصمد الزلزولي.

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