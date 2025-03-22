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حوادث

اعترافات المتهم بالاتجار في الأقراص المخدرة بالجيزة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلى متهم بالاتجار في المخدرات بالجيزة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيقات.

 

واعترف المتهم السابق تورطه في قضايا آخري، بالاتجار في المضبوطات، وترويجها بين المتعاطين، كما أرشد عن مصدر الحصول عليها، وان الأموال المضبوطة حصيلة تجارته المشبوهة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

القبض على تاجر مواد مخدرة

 

وكان ضباط مباحث الجيزة ألقوا القبض على تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه كمية من الأقراص المخدرة بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه من المتعاطين.

 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم رصد تحركات المتهم، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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