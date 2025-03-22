حسن الرداد يعلق لأول مرة على دوره في "عقبال عندكو"

تحدث الفنان حسن الرداد على مسلسله "عقبال عندكو" الذي شارك به في موسم رمضان 2025 وبعض الانتقادات التي واجهها.

وقال حسن الرداد في لقاء مع ET بالعربي: "أنا راضي عن مسلسل "عقبال عندكو" أكتر من أي مسلسلات عملتها من أكتر وأجمل مواقع التصوير اللي انبسط فيها مع المخرج علاء إسماعيل مخرج مهم جدا واعتقد هيعمل نجاحات كتيرة الفترة اللي جاية، أحمد والي وعلاء حسن المؤلفين بحب اشتغل معاهم هايلين والكوميديا لذيذة ومحترمة، وإيمي أحلى حاجة رجعنا نشتغل مع بعض بعد حوالي 7 سنين كانت متألقة ولذيذة".

وعن تعليقات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال حسن الرداد: "بفهم أن في ناس بتنقد بشكل علمي وبفهم أن في ناس حقودة وغيرانة وناس بتبقى عايزة تمثل ومعرفتش، لازم الواحد يبقى عنده فطنة ويفهم إيه الإيجابيات والسلبيات أي فنان بيعمل عمل هو عايز يقدم أفضل شيء عشان يبسط الناس وفي عوامل كتيرة جدا في العمل بتبقى خارج عن إرادة الممثل في إخراج وإنتاج".

وتابع: "السوشيال ميديا أنا لا بقرأ فيها الكلام الإيجابي ولا السلبي بس ببقى عارف إيه اللي بيحصل لأن الناس اللي بتكتب تعليقات سلبية وارد يبقى مش عاجبها المسلسل ووارد تبقى لجان لأن دلوقتي بقى فيه بيزنس اسمه اللجان الإليكترونية دا كله في عالم السوشيال ميديا لو قفلته وروحت للحياة الطبيعية وتقابل الناس بتعرف إيه اللي عاجب الناس".

وعن قول البعض إنه مناسب أكثر في الأعمال الرومانسية عن الكوميدية قال حسن الرداد: "أنا بشوف من وأنا في معهد فنون مسرحية أن دا فخ أنا مكنتش عايز أقع فيه إني بتقن الأدوار الرومانسية أكتر أنا نجحت في "آدم جميلة" وكان ممكن ابقى رومانسي الجيل كمية العروض اللي كانت بتجيلي في مصر وبرا مصر رومانسية وكنت برفضها، لما عملت كوميدي وفيلم "زنقة ستات" نجح جدا كل اللي بيتعرض كوميدي، لازم الممثل يكون عنده وعي إنه قادر يقدم حاجات مختلفة".

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