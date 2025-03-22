أشرف داري يقود دفاع الأهلي أمام طلائع الجيش

يعود المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة دفاع الفريق في مباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الاثنين بعد غيابه عن مباراة انبي الأولى في منافسات كأس عاصمة مصر بسبب الحصول على راحة سلبية.

قال مصدر داخل الأهلي أن أشرف بن شرقي لاعب الفريق سيعود إلى قائمة الفريق في مباراة طلائع الجيش بعد غدا ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

كما تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقرير تقرير شامل عن الفريق خلال مباراة انبي التي أقيمت امس الأول وخسرها الأهلي بهدف دون رد تحت القيادة الفنية لسامي قمصان مدرب الفريق.

وعاد كولر امس لقيادة تدريبات الفريق عقب انتهاء الاجازة الخاصة به.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الإثنين القام فى إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ” .

وخطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء امس الأول الخميس، على استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.