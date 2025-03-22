السبت 22 مارس 2025
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رياضة

عودة بن شرقي لقائمة الأهلي أمام طلائع الجيش

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن أشرف بن شرقي سيعود إلى قائمة الفريق في مباراة طلائع الجيش بعد غد ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

كما تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقرير شامل عن الفريق خلال مباراة انبي التي أقيمت امس الأول وخسرها الأهلي بهدف دون رد تحت القيادة الفنية لسامي قمصان مدرب الفريق. 

وعاد كولر امس لقيادة تدريبات الفريق عقب انتهاء الاجازة الخاصة به. 

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل فى إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر  . 

وخطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء  الخميس الماضي، على استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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