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حوادث

التقرير الطبي لمصابي حريق شقة بمدينة نصر: تعافوا وخرجوا من المستشفى

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشف التقرير الطبي لـ 3 أشخاص أصيبوا بحالات اختناق في حريق شقة بمدينة نصر أن غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الدخان السبب.  

وأضاف التقرير أنه تم إيداع المصابين علي أجهزة التنفس وتم عمل الاسعافات الأولية لهم وتعافيهم وخرجوا من المستشفي. 

من خلال الفحص المبدئي تبين حدوث ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية بالشقة نتج عنه اشتعال الحريق الذي امتد لجميع محتويات الشقة، ونتج عنها تفحمها بالكامل. 

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق والمعاينة لكشف ملابساته.

وكان مأمور قسم شرطة ثان مدينة نصر تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بجوار نادي السكة الحديد.

وانتقل رجال الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وتبين بالفحص اشتعال النيران بشقة بالطابق الثالث ببرج مكون من 12 طابقًا (عمارات الفردوس).

ونتج عن الحريق 3 حالات اختناق خضعوا للإسعافات اللازمة وأخمد رجال الدفاع المدني مصدر النيران ونفذوا عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مدينة نصر قسم شرطة ثان مدينة نصر ادارة شرطة النجدة

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