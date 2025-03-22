نتيجة مناظرة النيابة لجثة شاب سقط من الطابق الثالث بالزاوية الحمراء

صرحت نيابة الزاوية الحمراء بدفن جثة شاب عثر عليه أسفل عقار بحارة حكيم بدائرة مركز شرطة الزاوية الحمراء عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفى أنه لقى مصرعه نتيجة إصابته بكسور متفرقة ونزيف داخلي وخارجي وتهتك بالأعضاء الداخلية نتيجة شدة الاصطدام بجسم صلب.

تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة أسفل عقار بحارة حكيم.



انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أن شخصًا سقط من الطابق الثالث لعقار مكون من 5 أدوار مما أسفر عن مصرعه.



أودعت الشرطة الجثة داخل ثلاجة الموتى وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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